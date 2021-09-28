«Куньлунь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Адмирал».



Ставка: победа «Куньлуня» за 1.99.



«В предстоящем матче лидеров не только КХЛ, но и всея Галактики, у которых на двоих три победы в 20 матчах и целых две заброшенные шайбы в шести последних играх, даже сразу и не понять, кто из них более монументален и величественен. Там что ни игрок – Овечкин перед ними бледнеет, а Гретцки нервно курит в углу.



Но, как всегда, на помощь нам приходит статистика личных встреч. Которая однозначно указывает на победителя грядущей битвы вселенных. У них там на самом деле всё достаточно просто: кто хозяин – тот и царь горы. Кто гость, тот приезжает, получает тумаков и уезжает, солнцем палимый. Поскольку в семи последних «междусобойчиках» (ах, простите, столкновениях галактик) было именно так, то и заморачиваться тут особо нечего. Разве что можно припомнить, что для «Адмирала» это будет уже четвёртый выездной матч подряд. До второго дальневосточники ещё туда-сюда, а после — всё, «бобик сдох». И это тоже ложится в копилку китайской команды, которая вроде бы ещё готовиться к Олимпиаде не свалила, а значит, хотя бы знает, с какой стороны клюшку брать.



Итак, домашняя победа «Куньлуня». И даже в основное время. И даже с преимуществом в пару шайб. Такого аванса от меня китайские товарищи с момента рождения команды ещё не получали. А чтобы получили – понадобился «Адмирал» в конце выездной серии», — сказал Лебедев.