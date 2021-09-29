«Зенит» — «Мальмё»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 сентября, в 19:45 по московскому времени начнётся матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальмё». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей на матч «Зенит» — «Мальмё».
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