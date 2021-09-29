«Бавария» — «Динамо» Киев: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч

29 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Баварии»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Динамо» оценён экспертами в 25.00. Ставки на ничью принимаются за 11.50.



Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. А поставить на «обе забьют» можно за 2.28.



Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Динамо» Киев.