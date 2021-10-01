Юлия Путинцева — Ребекка Петерсон: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Казахстане

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Нур-Султане Юлия Путинцева — Ребекка Петерсон.



Ставка: победа Путинцевой с форой (-3) за 1.70.



«Юлия Путинцева — россиянка, которая выступает за Казахстан, играет с Ребеккой Петерсон из Швеции. И той и другой теннисистке по 26 лет. Шведка в рейтинге стоит 86-й, а Путинцева — 47-й. Путинцева больше турниров сыграла в этом сезоне и как-то успешнее выступает. У неё победа на небольшом турнире, имеет титул — 26 побед, 22 поражения. У Петерсон — 17 побед в 18 сыгранных турнирах.



2:2 у них по личным встречам. Последний раз они играли в этом году в Страсбурге на земле, и Путинцева в трёх сетах переиграла шведку. Три последних турнира у Петерсон — провальные, она там проигрывала в первых кругах, причём тем, кто гораздо ниже её в рейтинге. Такие обидные поражения.



Путинцева — фаворит. Она это понимает и чувствует, так что должна выигрывать. Она как питбуль должна вцепиться в каждый розыгрыш, что, собственно, она и делает. Должна помочь ей и поддержка зрителей. Ставим на победу Путинцевой с форой (-3)», — сказала Петрова.