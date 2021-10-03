«Зенит» — «Сочи»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч РПЛ

3 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск.
Сине-бело-голубые одержали четыре победы в РПЛ подряд. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.25.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.72, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
Букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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