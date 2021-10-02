«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.20.

«Аристократы» за шесть туров пропустили лишь два мяча, что позволило заработать 13 очков и забраться в тройку сильнейших по итогам стартовых игр. Первое поражение команда потерпела в противостоянии с грозным «Манчестер Сити» (0:1). В Лиге чемпионов она тоже уступила туринскому «Ювентусу» (0:1).



По моему мнению, фаворит в этой паре очевиден, и проблемы у него вряд ли возникнут. Столичный коллектив на голову сильнее, что и показали первые в туре. Хозяева готовы бороться с любой европейской командой.



«Святые» в этом розыгрыше ещё не побеждали, так что сейчас идут только 16-ми. Справедливости ради в четырёх турах из пяти они зарабатывали очки. В прошлом туре команда доминировала, но так и не смогла поразить ворота дерзкого «Вулверхэмптона», уступив со счётом 0:1.



Считаю, что сегодня бороться гостям будет сложно. Уровень исполнителей слишком различается, да и на чужом поле «Саутгемптону» всегда становилось тяжелее. Скорее всего, «Челси» победит с отрывом».

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Брайтон» — «Арсенал».