Италия — Испания: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч

6 октября в Милане состоится полуфинальный матч Лиги наций Италия — Испания. Начало запланировано на 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Испании оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.22.



Букмекеры не уверены, что матч Италия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.



Проход Италии в финал идёт за 1.65, а проход Испании — за 2.42.



Прогноз Александра Мостового на матч Италия — Испания.