Россия — Словакия: эксперты оценили шансы команды Карпина в матче отбора ЧМ-2022

8 октября в Казани состоится матч седьмого тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
Эксперты отдают предпочтение сборной России. Поставить на подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.88: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1880 рублей. Победа Словакии оценена в 4.80, ничья — за 3.45.
Букмекеры считают, что матч не окажется результативным. На тотал больше 2.5 гола дают 2.35, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.67. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.15, на гол в первые 15 минут — за 3.70.
После шести туров в группе Н лидируют сборные Хорватии и России, набравшие по 13 очков. У Словакии девять баллов, у Словении — семь, у Кипра и Мальты — по четыре.
Где смотреть матч Россия — Словакия?
Прогноз на игру Россия — Словакия с коэффициентом 2.70.
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