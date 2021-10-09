Финляндия — Украина: прогноз Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Украина.
«Финляндия примет дома Украину в рамках очередного тура квалификации ЧМ-2022. В этом отборе украинцам катастрофически не везёт. У них пять ничьих в пяти матчах. Также уже несколько раз Украина сыграла вничью совсем необязательно. Например, не смогла она нанести поражение Франции недавно — 1:1. Здесь украинцы смогли увезти домой балл. В остальных же играх команда, скорее, теряла очки.
Я верю в сборную Украины здесь. Даже несмотря на то, что она сейчас испытывает много проблем. Новый наставник пока не установил контакт с игроками. Тот же Малиновский и вовсе не был вызван.
Даже несмотря на некоторые проблемы, украинцы всё равно способны обыграть финнов. Сейчас у Украины не такой грозный соперник. Думаю, по подбору игроков она сильнее. Но Финляндию всё равно не нужно недооценивать. Это сейчас крепкая команда. Некоторые игроки уже выступают в топовых чемпионатах.
На мой взгляд, Украина всё равно сильнее. На её победу я и предложу поставить. Тут у меня не столько патриотические размышления, сколько логические. Ещё один раз сыграть вничью украинцы точно не намерены».
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