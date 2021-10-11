«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.38.



«Внедрение экс-наставника ЦСКА в железнодорожный «организм» приносит всё больше результатов, а значит, оказывается успешным. «Локомотив» явно идёт по нарастающей и в таком состоянии представляет серьёзную опасность для любого клуба КХЛ, в том числе и для «Динамо». Которое, как мне думается, до конца ещё не преодолело последствия небольшого функционального провала. Даже скорее не провала, а просадки, что стоило бело-голубым двух поражений подряд, правда, поражения эти были от «Магнитки» и ЦСКА.



На мой взгляд, симптоматичными оказались последние матчи будущих соперников. Потому что играли оба с одной и той же командой – «Северсталью». Но если победа «Локомотива» оказалась вполне себе системной и закономерной, то «Динамо» пришлось с череповчанами помучиться. То есть у нас имеется единый знаменатель – череповецкий, на фоне которого «Локомотив» выглядит более уверенным и основательным.



Всё это вместе и заставляет автора этих строк считать хозяев фаворитом предстоящей встречи. Строящаяся система «Локомотива» должна помочь железнодорожникам не только преодолеть отлаженную бело-голубую систему, но и удержать полученный результат в третьем периоде, когда «Динамо» непременно добавит. Будет тяжело, но и интересно.



Домашняя победа ярославцев в низовом матче, в основное время и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Спартак».