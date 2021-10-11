Румыния — Армения: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Румыния – Армения.



Ставка: Румыния не проиграет и ТБ 1.5 за 1.55.



«Румыны набрали хороший ход и даже на матч с Германией вышли, будучи уверенными в своих силах. Открыли счёт и даже после этого держались стойко и почти ничего не позволяли у своих ворот. Конечно, на матч с Арменией они выйдут с таким же серьёзным настроем, ведь победа серьёзно повысит их шансы на второе место в группе. К тому же добавлять мотивации им будет желание поквитаться за поражение в Ереване, когда они, ведя в счёте два мяча, умудрились уступить 2:3.



Армянская сборная наступила на те же грабли, что и в игре с Лихтенштейном. Ведя и по счёту и будучи лучше по игре, далёкая от совершенства игра без мяча вновь привела к пропущенному мячу и потере драгоценных очков. С Румынией, думаю, будет сложнее, чем с Исландией и Лихтенштейном вместе взятыми. И без удачи даже ничью увезти из Бухареста будет непросто», — сказал Петросьян.