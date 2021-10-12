«Йокерит» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 12 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-2.5) за 2.34.



«На первый взгляд мы имеем типичную встречу двух лузеров, у одного из которых в наличии рабочая серия из трёх поражений подряд, а у второго – из четырёх. Дальше идут нюансы, которые можно объединить в одну фразу: лузер лузеру рознь. Если горячие финские парни всех рвали с начала сентября, имели победную серию из 11 (прописью – одиннадцати!) матчей и подсели только сейчас, проиграв куда более тяжеловесным соперникам, при этом даже на поражениях взяв два очка в трёх матчах, то «Нефтехимик» давно уже уступает всем подряд, выиграв лишь две игры из последней дюжины. То есть на самом деле у нас две несравнимые планеты, и о тех проблемах, что возникли нынче в «Йокерите», в Нижнекамске могут только мечтать.



Более того, даже при всех проблемах «Йокерит» должен дома справляться с «Нефтехимиком» если не играючи, то точно не перетруждаясь. Добавим сюда, что данная пара команд, согласно статистике личных встреч, является вполне себе «домашней», то есть хозяева в ней выигрывают значительно чаще гостей. В качестве вишенки на торте можно добавить общее преимущество «джокеров» по количеству побед в междусобойчиках. И на выходе мы получаем домашнюю победу горячих финских парней, одержанную в основное время, без излишних хлопот и волнений, да ещё с приличным преимуществом в счёте от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

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