ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Амур».



Ставка: ничья за 5.65.



«Ударно начав предыдущую домашнюю серию (между прочим, с трёх побед, чего в этом сезоне ещё не было), «Амур» напоследок дважды проиграл «Трактору». Но и тут, надо сказать, совсем не выглядел мальчиком для битья. Будь у хабаровчан исполнители такого же уровня, как у «Трактор», челябинцам было бы куда труднее и вряд ли они увезли бы из Хабаровска четыре очка из четырёх.



Но теперь дальневосточники начинают четырёхматчевую выездную серию, которую вполне можно назвать беспросветной. Потому что завершаться она будет в солнечном Татарстане, и с потенциально подходящим для съедения «Нефтехимиком» хабаровчанам играть в четвёртом матче, то есть уже практически в невменяемом состоянии. Остаётся надежда на Нижний Новгород, на нашего главного Робин Гуда КХЛ, но до него надо ещё зарубиться с ЦСКА.



А ведь заруба вполне может получиться, если, конечно, «Амур» быстренько не пропустит. Если быстро пропустит – пиши пропало, потому что придётся раскрываться, оголять тылы, а красно-синим только этого и надо. А вот если дальневосточники первый период отстоят – могут случиться интересные вещи. Могут ещё и потому, что в предыдущем матче со «Спартаком» красно-синим пришлось попыхтеть и потрудиться.



Поэтому возьмусь предположить нелогичный результат. Конечно, не совсем неадекватный, как игра армейцев с, прости господи, «Куньлунем», но всё-таки нелогичный. А именно: ничью в основное время, вполне возможно, что и нулевую. В овертайме «кони» своё второе очко возьмут, но и «Амур» без штанов не останется. А там и «Торпедо» чем-нибудь подсобит, после чего ехать в Татарстан не будет страшно», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Динамо».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Автомобилист» — «Сочи».