«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.74.



«Металлург» как-то прям очень хорошо играет и ни в какую не хочет проиграть и завершить свою победную серию.



Игра, как и недавняя встреча в Казани между этими командами, будет равная и тяжёлая для обоих клубов. «Ак Барс», конечно же, хочет взять реванш за домашнее поражение, к тому же Казани, как всегда, на выезде играть удобнее. «Ак Барс» набирает ход, две победы в текущей выездной серии, но «белые барсы» не смогут прервать серию побед «Магнитки», пока оборона у них не выглядит непроходимой стеной. Магнитогорск сейчас посильнее, и закрыть насухо его атаку в этом сезоне не получается ни у кого. Последний раз в этом сезоне «Металлург» забивал меньше двух голов никогда!



Тем не менее голевой феерии нам ждать точно не стоит. Явного фаворита здесь нет, а матч должен получиться очень хорошим по качеству хоккея», — сказал Вуйтек.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Ак Барс».