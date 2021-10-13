«Металлург» — «Ак Барс». Магнитогорцы забыли, что такое поражение

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 14 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (14.10.2021)

На 14 октября в Континентальной лиге запланированы четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить самой ранней из них. Магнитогорский «Металлург» на льду «Арены-Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» после 16 игр лидирует в КХЛ, набрав 30 очков из 32 возможных. Ближайший преследователь — челябинский «Трактор» — набрал столько же баллов, но провёл на две встречи больше. За лидерские позиции магнитогорцы должны быть благодарны 13-матчевой серии побед. Повторение клубного рекорда всё же состоялось!



Последний раз подопечные Ильи Воробьёва проиграли аж 7 сентября. Пять недель назад! Тогда натерпелись от уфимского «Салавата Юлаева» (2:7). С тех пор много воды утекло, досадное поражение успело забыться. Например, в последней выездной серии одержали три победы с общим счётом 11:3, хотя противники были внушительные: московское «Динамо», «Спартак» и «Ак Барс».



Вернувшись домой, «Магнитка» с запасом обыграла «Сочи» (3:1), которому на тренерском мостике не помогает даже скандальный Андрей Назаров. Уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт. После продолжили в спокойном темпе. Не смутил и ответ южан в третьем периоде. Точку поставили за 13 секунд до сирены.

«Ак Барс» провёл на две встречи больше, но располагается лишь на четвёртой строчке Востока, набрав 25 очков. Отставание от «Металлурга» составляет пять пунктов. В последних двух матчах удалось исправиться за домашние поражения от минского «Динамо» (3:4 ОТ) и как раз «Металлурга» (1:3). Сначала в гостях одолел «Барыс» (6:3), порадовав болельщиков обилием голов.



В «зелёном дерби» с «Салаватом» пришлось туго (3:2 Б). К середине третьего периода казанцы вели в счёте 2:0, но за сорок секунд растеряли всё преимущество. Пришлось играть овертайм, а затем пробивать серию буллитов. Проявили себя Кагарлицкий и Бурмистров, легко разобравшиеся с Юхой Метсолой.



Теперь подопечные Дмитрия Квартальнова отправляются в Магнитогорск. В последней встрече оставили много сил и эмоций, зато добыли вторую победу в дерби. Настрой у игроков должен быть хороший. Две победы над крепкими оппонентами — хороший источник уверенности.

Впрочем, понятно, что на фоне 13 побед подряд у «Металлурга» эти успехи меркнут. «Лисы» показывают крайне стабильную игру. Надёжную в обороне и яркую в атаке. Процент реализации бросков на уровне: дома 12,45%, на выезде — 12,69%. А по заброшенным шайбам вовсе лидируют в КХЛ. «Ак Барс» на выезде такой статистикой не блещет, у него всего 9,63%.

Соперники уже встречались ранее. Тогда победу одержал «Металлург» (3:1). Дома «лисы» не проигрывают уже давно, в очных встречах на своём льду также одержали две победы в последних играх. При этом казанцы отдали много сил накануне, но в гостях выиграли четыре встречи из пяти. Так что нас ждёт очень интересный матч.



Хотя перевес всё-таки на стороне «Металлурга». Силы после «Сочи» остались, команда явно не включалась на полные обороты. К тому же обновление рекорда клуба — отличный раздражитель. 13-матчевая победная серия должна помочь в моральном плане, домашний лёд и свои зрители тоже придадут импульс. Мы бы рассмотрели победу хозяев за коэффициент 2.13.



Вариант проще — выбрать итоговую победу «Металлурга» за 1.71. Пусть даже за пределами основного времени. «Ак Барс» наверняка помнит прошлое поражение и готовится дать бой. Не исключено, что сможет дотянуть до овертайма. Но играть два топ-матча подряд невероятно трудно, сил может не хватить.

«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 октября 2021 года

«Ак Барс» ещё помнит недавнее домашнее поражение от «Металлурга». Но в последнем матче казанцы отдали много сил, а магнитогорцы играли на день раньше, да ещё и со скромным «Сочи». К тому же сейчас находятся в отличной форме и идут в шаге от обновления клубного рекорда. А это серьёзный раздражитель. Ждём 14-ю победу подряд в исполнении подопечных Ильи Воробьёва.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.13.