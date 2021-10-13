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«Металлург» Мг — «Ак Барс», 14 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн

«Металлург» — «Ак Барс». Магнитогорцы забыли, что такое поражение
Данил Моисеев
«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ
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Подопечные Ильи Воробьёва выиграли 13 раз подряд. До рекорда осталась одна победа.

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 14 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (14.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2021, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань

На 14 октября в Континентальной лиге запланированы четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить самой ранней из них. Магнитогорский «Металлург» на льду «Арены-Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

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«Металлург» после 16 игр лидирует в КХЛ, набрав 30 очков из 32 возможных. Ближайший преследователь — челябинский «Трактор» — набрал столько же баллов, но провёл на две встречи больше. За лидерские позиции магнитогорцы должны быть благодарны 13-матчевой серии побед. Повторение клубного рекорда всё же состоялось!

Последний раз подопечные Ильи Воробьёва проиграли аж 7 сентября. Пять недель назад! Тогда натерпелись от уфимского «Салавата Юлаева» (2:7). С тех пор много воды утекло, досадное поражение успело забыться. Например, в последней выездной серии одержали три победы с общим счётом 11:3, хотя противники были внушительные: московское «Динамо», «Спартак» и «Ак Барс».

Вернувшись домой, «Магнитка» с запасом обыграла «Сочи» (3:1), которому на тренерском мостике не помогает даже скандальный Андрей Назаров. Уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт. После продолжили в спокойном темпе. Не смутил и ответ южан в третьем периоде. Точку поставили за 13 секунд до сирены.

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«Ак Барс» провёл на две встречи больше, но располагается лишь на четвёртой строчке Востока, набрав 25 очков. Отставание от «Металлурга» составляет пять пунктов. В последних двух матчах удалось исправиться за домашние поражения от минского «Динамо» (3:4 ОТ) и как раз «Металлурга» (1:3). Сначала в гостях одолел «Барыс» (6:3), порадовав болельщиков обилием голов.

В «зелёном дерби» с «Салаватом» пришлось туго (3:2 Б). К середине третьего периода казанцы вели в счёте 2:0, но за сорок секунд растеряли всё преимущество. Пришлось играть овертайм, а затем пробивать серию буллитов. Проявили себя Кагарлицкий и Бурмистров, легко разобравшиеся с Юхой Метсолой.

Теперь подопечные Дмитрия Квартальнова отправляются в Магнитогорск. В последней встрече оставили много сил и эмоций, зато добыли вторую победу в дерби. Настрой у игроков должен быть хороший. Две победы над крепкими оппонентами — хороший источник уверенности.

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Впрочем, понятно, что на фоне 13 побед подряд у «Металлурга» эти успехи меркнут. «Лисы» показывают крайне стабильную игру. Надёжную в обороне и яркую в атаке. Процент реализации бросков на уровне: дома 12,45%, на выезде — 12,69%. А по заброшенным шайбам вовсе лидируют в КХЛ. «Ак Барс» на выезде такой статистикой не блещет, у него всего 9,63%.

Соперники уже встречались ранее. Тогда победу одержал «Металлург» (3:1). Дома «лисы» не проигрывают уже давно, в очных встречах на своём льду также одержали две победы в последних играх. При этом казанцы отдали много сил накануне, но в гостях выиграли четыре встречи из пяти. Так что нас ждёт очень интересный матч.

Хотя перевес всё-таки на стороне «Металлурга». Силы после «Сочи» остались, команда явно не включалась на полные обороты. К тому же обновление рекорда клуба — отличный раздражитель. 13-матчевая победная серия должна помочь в моральном плане, домашний лёд и свои зрители тоже придадут импульс. Мы бы рассмотрели победу хозяев за коэффициент 2.13.

Вариант проще — выбрать итоговую победу «Металлурга» за 1.71. Пусть даже за пределами основного времени. «Ак Барс» наверняка помнит прошлое поражение и готовится дать бой. Не исключено, что сможет дотянуть до овертайма. Но играть два топ-матча подряд невероятно трудно, сил может не хватить.

«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 октября 2021 года

«Ак Барс» ещё помнит недавнее домашнее поражение от «Металлурга». Но в последнем матче казанцы отдали много сил, а магнитогорцы играли на день раньше, да ещё и со скромным «Сочи». К тому же сейчас находятся в отличной форме и идут в шаге от обновления клубного рекорда. А это серьёзный раздражитель. Ждём 14-ю победу подряд в исполнении подопечных Ильи Воробьёва.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.13.

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