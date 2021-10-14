«Йокерит» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Сибирь».



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 1.53.



«Похоже, экстренное снижение «Йокерита» превратилось в затяжное пике. А теперь и вовсе может стать беспорядочным падением, если «джокеры» ещё и влетят дома «Сибири». А почему бы и нет? По нынешним временам «Нефтехимик» и «Сибирь» — команды приблизительно одного игрового уровня, и если уж «маленькие татары» накидали в Хельсинки «полную авоську», то почему бы сибирякам не повторить этого, пусть и без гармошки и танцев, сиречь без шести заброшенных шайб, но на те же самые два очка?



Правда, «Сибирь» сама от «Йокерита» недалеко ушла. У неё-то беспорядочное падение идёт уже не первый день и даже не первую неделю. И уж если новосибирцы проигрывают в Риге местному «Динамо», которое в этом сезоне закончило играть, то что ждать от них в Хельсинки?



Думается, что в столице Финляндии нам следует ждать замедления падения «Йокерита» или вовсе остановки. Понятно, что проблем у «джокеров» сейчас вагон и маленькая тележка. Так «Сибирь» нынче точно не лучше. Думается, что большого количества заброшенных шайб мы не увидим, поскольку гости, в принципе, не умеют много забивать, а хозяева в последнее время разучились это делать. Получим мы достаточно малорезультативный матч, но «Йокерит» после четырёх поражений наконец победит, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

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