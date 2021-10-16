«Спартак» — «Динамо»: эксперты назвали фаворита дерби в 11-м туре РПЛ

16 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.33. Гол бело-голубых доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Ставка Тимура Журавеля на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 4.94.

Где смотреть матч «Спартак» — «Динамо»?