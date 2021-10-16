«Лацио» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» – «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.19.

«В центральном матче итальянской Серии А сыграют «Лацио» и «Интер». Ожидаю очень хороший матч от этих команд. Особенно учитывая, что встреча состоится сразу после паузы на игры национальных команд. Здесь встречаются одни из претендентов на скудетто в этом сезоне.



После игр сборных даже у топовых команд часто бывают спады — они могут потерять очки в матчах с не самыми сильными противниками. Но это, я считаю, не про «Лацио» с «Интером». Сейчас уровень обоих соперников высокий – скамейка длинная, по крайней мере, у миланского клуба. «Лацио» большим резервом пока не обладает.



Шансы у команд на успех в этой игре примерно равны. Но я считаю действующего чемпиона Италии немного сильнее на данный момент. У него более высокий класс. Даже без Лукаку этот клуб снова будет претендовать на чемпионство в этом сезоне.



«Лацио» будет тяжело навязать борьбу своим соперникам в этом розыгрыше Серии А. Крови он у них попьёт и сам попытается попасть в Лигу чемпионов, я считаю. Что до игры, так я тут не вижу особых вариантов, при которых римляне выиграют. Максимум команды Сарри – ничья. Но я поверю в победу «Интера». На неё и предложу поставить».

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.15.