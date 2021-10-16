Григор Димитров — Кэмерон Норри: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал в Индиан-Уэллсе

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Григор Димитров — Кэмерон Норри в 1/2 финала «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.

Ставка: победа Димитрова за 1.94.

«Супернеожиданный полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Точно никто не ждал здесь увидеть такую пару. Но Димитров выбил главного фаворита — Даниила Медведева. А вчера Григор снова показал чудеса воли и характера в матче с Хуркачем. Очень тяжёлый матч вытащил. Действительно болгарин оживает. Приятно видеть, что он борется. При этом и форма хороша. Очень стабильно он попадает с бэкхенда, форхенд работает так, как нужно. И на приёме очень хорош Григор, стабильно удаётся возвращать в корт даже самые мощные подачи. Он прошёл испытание подачами Опелки, Медведева и Хуркача. Все подают первую далеко за 200.



Норри без всяких проблем разобрался со Шварцманом, всего два гейма проиграл. Британец на отличном ходу, на кураже. Но как бы эта лёгкая победа не сбила его. Димитров — это будет совсем другой уровень сопротивления. Норри может быть не готов. Он уже побеждал болгарина, но повторюсь, такого Димитрова я не видела несколько лет. Он борется. А с характером у него всегда было не очень.



Поэтому рискну поставить на Димитрова. Всё-таки у Норри не было на этой неделе таких мощных соперников, как у Димитрова. Григор в полном порядке и должен выходить в финал. Норри точно не сильнее Хуркача или Медведева».