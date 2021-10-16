«Лестер» — «МЮ»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ
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Сегодня, 16 октября, в 17:00 по московскому времени начнётся матч АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей.
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