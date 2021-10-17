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«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России
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Бывший игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.94.

«На старте сезона от «Урала» ожидали большего, но до восьмого тура команда не знала побед. После 10 поединков текущего первенства оранжево-чёрные записали в актив две победы над «Арсеналом» и «Уфой», при этом абсолютно провалили игру в линии атаки, где забивали один раз за два матча.

ЦСКА также не радовал на старте, но перед этим поединком добыл пять викторий и дважды сыграл вничью, что принесло 17 очков и шестое место. К слову, забивают армейцы гораздо чаще, чем представители Екатеринбурга.

Хочу отметить, что в пяти последних очных поединках хозяева ни разу не выигрывали.

Я считаю, что ЦСКА сильнее по многим параметрам, но у «Урала» в сборных нет никого, что позволит хозяевам хорошо отдохнуть и собраться с силами.

Ожидаю традиционное для клубов, у которых много представителей в сборных, тяжёлое возвращение в сезон. Рискну и сделаю ставку на мирный исход в этой дуэли, который наверняка устроит обе команды. Моя ставка – ничья».

Где смотреть матч «Урал» — ЦСКА?

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