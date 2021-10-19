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«Аякс» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Амстердаме

«Аякс» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Амстердаме
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ничья за 3.96.

«Аякс» уверенно стартовал в турнире высшей лиги Нидерландов, где после девяти туров добыл семь побед и ничью, что соответствует 22 очкам и первой позиции.

В пяти последних турах «аяксиды» один раз проиграли и добыли четыре победы. В групповом турнире «евреи» показали максимальный итог — два успешных матча в двух турах, что принесло шесть очков и первую позицию.

«Боруссия» на второй позиции и показала такой же максимальный итог — две победы подряд над «Бешикташем» и «Спортингом».

В чемпионате Германии «шмели» за восемь туров добыли шесть побед и занимают вторую позицию, на расстоянии одного турнирного балла от «Баварии». Обе команды лидируют, и могу сказать, что игра соперникам даётся легко и в чемпионатах, и в Лиге.

Я считаю, что на поле выйдут равные команды, которые достойны победы, но сегодня вполне могут разделить турнирные баллы. Рискну и заиграю пари на мирный исход, который в некоторой степени может устроить противников», — сказал Мостовой.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Шахтёр» — «Реал».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити».

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