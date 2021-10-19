«Спартак» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

Ставка: победа «Лестера» за 1.86.

«Неожиданно лидером группы С стала польская «Легия». Однако «Спартак» сотворил сенсацию, обыграв «Наполи», и идёт на втором месте. Но впереди ещё один сильный соперник — «Лестер». Пока англичане не слишком утруждаются и набрали всего одно очко. Но сдвоенные матчи всегда важны, ведь соперники сыграют дважды подряд друг с другом.

Обе команды подходят к матчу в отличном настроении. «Спартак» до 87-й минуты проигрывал «Динамо» в дерби со счётом 0:2, но проявил характер и свел матч к ничейному исходу. «Лестер» и вовсе положил на лопатки «Манчестер Юнайтед» — 4:2. У англичан очень сильные исполнители — Варди, Тилеманс и Ихеаначо. Думаю, что победит «Лестер», но надеюсь, что мой прогноз не сбудется».

Прогноз Александра Мостового на матч «Спартак» — «Лестер».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Спартак» — «Лестер».