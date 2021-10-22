«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.12.



«Раскритикованный со всех сторон «Авангард» (и игра у него не чемпионская, и проблемы не чемпионские, и Ковальчука нет, и вообще) тихой сапой наработал уже серию из шести побед. Правда, обольщаться еще рано, поскольку совсем скоро, в конце октября, «ястребам» играть с «Салаватом», который в нынешнем сезоне как раз и специализируется на обламывании красивых победных серий. Но уфимцев можно и не дождаться, и вот почему.



Если не брать в расчет плей-офф (а брать его в расчет нельзя – это совсем другой турнир), то серия «Ак Барс» — «Авангард» имеет четко выраженную географическую привязку. То есть хозяева, вне зависимости от названия, почти всегда побеждают, а гости, стало быть, с той же частотой проигрывают. И последние 11 (прописью – одиннадцать) междусобойчиков в рамках регулярных чемпионатов КХЛ завершились именно хозяйскими победами. Представляете? Конечно, любая серия заканчивается, и объективно «Авангард» в данный момент по всем линиям смотрится основательнее казанцев, но статистика все-таки великая вещь.



Поэтому позволю себе сделать немного неправильный прогноз. Несмотря на все заслуги «Авангарда» и всю его чемпионскую мощь и основательность, «Ак Барс» все-таки соберется и даст перед своими болельщиками настоящий бой. В котором в итоге победит с минимальным преимуществом в счете, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Авангард».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Барыс» — «Локомотив».