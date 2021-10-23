ЦСКА — «Крылья Советов»: прямая трансляция, смотреть онлайн, по какому каналу

23 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех самарцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Спартак».

Аналитики считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 2.40.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».

Прогноз Ивана Млечного на матч ЦСКА — «Крылья Советов».