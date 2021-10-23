Кард Bellator 269 — список всех участников турнира 23 октября, на кого ставить

23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится поединок между великим Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск. Видеотрансляцию боя онлайн покажет Окко.



По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.85, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 1.95. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.

Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.



Прогноз Александра Емельяненко на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.

Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон;

Виталий Минаков — Саид Совма;

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила;

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов;



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Рэб Трусдэйл;

Дарина Маздюк — Катаржина Садура;

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж;

Брайан Мур — Никита Михайлов;

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич;

Айден Ли — Александр Осетров;

Гаджи Рабаданов — Александр Белых.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон?

Прогноз Марсело Голма на бой Емельяненко — Джонсон.