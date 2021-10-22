Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Николая Валуева на бой Bellator 269

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон, который состоится 23 октября в Москве.

Ставка: победа Емельяненко за 1.85.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон?

«Безусловно, это будет один из самых ожидаемых боёв года. Фёдор Емельяненко — живая легенда ММА. Собственно, именно благодаря нему смешанные единоборства и приобрели такую популярность в России. Не каждый способен заслужить звание Последний Император. И, конечно, Фёдору хочется завершить карьеру на высокой ноте. Поэтому я особенно желаю ему победы в бою с Джонсоном. Фёдор заслужил уйти на пенсию по-чемпионски.



Однако Емельяненко ждёт очень непростое испытание. Он не раз возвращался после пауз в карьере. Однако в 45 лет сделать это особенно тяжело. Очевидно, что былые кондиции он подрастерял, а Джонсон находится в расцвете сил по меркам ММА. Американец постарается затянуть поединок. Если дело дойдёт до чемпионских раундов, шансов у Фёдора немного. Значит, задача номер один — решить все вопросы в дебюте. Если Емельяненко победит, то в первом или втором раунде. Так давайте верить в такой сценарий. А точный прогноз на бой дать сложно. Всё зависит от того, чей план сработает. Надеюсь, всё-таки Фёдора».

Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Александра Емельяненко на бой брата с Джонсоном.