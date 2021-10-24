«МЮ» — «Ливерпуль»: эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить команде Клоппа

24 октября в Манчестере состоится матч девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.78.
Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.49. Гол нападающего «МЮ» Криштиану Роналду идёт за 2.20.
Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
- 24 октября 2021
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 октября 2021
-
22:00
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:30