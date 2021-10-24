«Барселона» — «Реал»: прогноз Дениса Казанского на матч «Барселона» — «Реал»

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Реала» за 2.04.

«Только что мы наблюдали две испанские кампании в ЛЧ. Первая – это низовая игра «Барселоны» с «Киевом». А вторая – очень чёткий футбол «Реала» против «Донецка», пять забитых мячей. «Мадрид» выглядит очень круто: забил 21 раз в предыдущих 6 матчах. 3,5 гола за игру в среднем.



Статистика «эль класико» говорит в пользу «Реала»: мадридцы не проигрывают уже в четырёх матчах подряд.



У «Барселоны» до этого момента ОЗ бывал крайне редко: в пяти случаях обмен голами не проходил. Думаю, что такого не случится в матче с «Реалом». Мне кажется, что здесь нас как раз ждёт высокорезультативная игра.



Я возьму ИТБ2 (1.5). «Мадрид» – фаворит. С той формой, которую показывает Карим Бензема, гости способны показать очень хороший футбол».

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