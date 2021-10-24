«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Никиты Ковальчука на «класико»

Блогер Никита Ковальчук дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Реал Мадрид».

Ставка: «Реал» победит 2.58, гол в первом тайме за 1.32.

«Интересное „класико“ нас ждёт, потому что «Реал» в непонятной форме. Он может устроить перфоманс, как в матче с «Шахтером», а может полностью проваливаться, поддаваться на какие-то простейшие контратаки, глупейше ошибаться в обороне. Карим Бензема может выдать бриллиантовый матч, ему может помогать Винисиус, а может Винисиус творить полною дичь и портить всё.



«Барселона» в кризисе, она сыграла с «Динамо» Киев в очень энергосберегающем режиме. Она смогла победить, но никакого ощущения уверенности в себе не оставляет. Одна команда в кризисе, а другая в перестройке, но очень интересно, потому что, как бы кому не казалось, что «Барселона» явный аутсайдер матча, шансы очень равные.



Но всё же, если брать цифры, форму и моё фанатское сердечко, то моё предположение такое – «Реал» выиграет и будет гол в первом тайме».

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