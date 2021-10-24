«Интер» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Ювентус».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.62.
«Интер» — «Ювентус» — ещё одна большая игра в Италии в этом туре, да и вообще в Европе в этом туре. Мы уже долго говорим, что «Ювентус» играет тяжеловато и не всё так хорошо. При всём при этом у «Ювентуса» во всех турнирах в шести последних встречах всего лишь одна ничья с «Миланом», а во всех остальных встречах зафиксированы победы.
Что касается «Интера», то «Интер» пропускает, но и выигрывает. В последних двух встречах команда забила шесть мячей и пропустила дважды. Наверное, здесь «Интер» может считаться фаворитом.
Я ожидаю, что игра будет равной и сухой. Обилия забитых мячей мы вряд ли увидим. Предлагаю поставить на тотал меньше 3 мячей».
Прогноз Эльвина Керимова на матч «Интер» — «Ювентус».
- 24 октября 2021
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 октября 2021
-
22:00
-
21:15
-
20:45
-
20:15