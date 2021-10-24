«Интер» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Ювентус».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.62.

«Интер» — «Ювентус» — ещё одна большая игра в Италии в этом туре, да и вообще в Европе в этом туре. Мы уже долго говорим, что «Ювентус» играет тяжеловато и не всё так хорошо. При всём при этом у «Ювентуса» во всех турнирах в шести последних встречах всего лишь одна ничья с «Миланом», а во всех остальных встречах зафиксированы победы.



Что касается «Интера», то «Интер» пропускает, но и выигрывает. В последних двух встречах команда забила шесть мячей и пропустила дважды. Наверное, здесь «Интер» может считаться фаворитом.

Я ожидаю, что игра будет равной и сухой. Обилия забитых мячей мы вряд ли увидим. Предлагаю поставить на тотал меньше 3 мячей».

Прогноз Эльвина Керимова на матч «Интер» — «Ювентус».

Прогноз Павла Занозина на матч «Интер» — «Ювентус».