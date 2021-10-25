«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Евгения Кузьмича на игру РПЛ 25 октября

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: ТБ 2.25 за 2.04.
«По той же причине, что и в матче Лиге Европы, принимаю решение заиграть «верх» и в предстоящем матче чемпионата России.
Пока букмекер не перестроился и не произвёл переоценку игры команды с новым тренером нужно этим воспользоваться. К счастью, в соперниках будет не самая закрытая команда, команда которая умеет забывать и не «паркует автобус» у своей штрафной.
У «Сочи» 7 матчей из 11 сыграно на «больше», при среднем количестве голов в матче 2,6. Учитывая текущий коэффициент на «тотал», считаю ставку выгодной», — сказал Кузьмич.
Какой канал покажет матч «Локомотив» — «Сочи»?
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».
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