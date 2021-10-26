«Амур» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 4.20.



«По итоговым цифрам выходит, что во Владивостоке ЦСКА едва-едва отскочил от «Адмирала». Но на самом деле армейцы обыграли приморцев, не особо перенапрягаясь, и победа эта отнюдь не потребовала от них каких-то совсем запредельных усилий. Поэтому хабаровчане не дождутся у себя измождённого и заморенного ЦСКА, но это не означает, что в Хабаровске красно-синим будет легче.



В Хабаровске красно-синим будет, наоборот, тяжелее. Потому что «Амур», повторю сказанное ранее неоднократно, выглядит и организованнее, и сбалансированнее «Адмирала». И настоящий бой ЦСКА, конечно же, даст. Сможет ли победить? Не вижу в этом ничего невозможного, хоть в вопросе этом есть немало нюансов. Но шансы у «Амура» всё равно есть, и я назвал бы эти шансы достаточно высокими.



Во-первых, для ЦСКА это будут третьи или четвёртые сутки пребывания на Дальнем Востоке. Тут как ни ховайся, но временная адаптация накроет, даже если внешне это будет совсем незаметно. Во-вторых, «Амур» в целом умеет играть с ЦСКА, и в Москве хабаровчане победили второй раз подряд – первый раз был на предсезонном Кубке мэра столицы. Но последнее поражение, скорее, идёт в копилку ЦСКА, поскольку оно было недавно и весьма для красно-синих унизительно. Стало быть, раны ещё свежи и чувство мести не утолено.



В сумме всё это даёт матч достаточно равных соперников, не глядя на суммы бюджетов и подпольные возможности команд. Предположу ничью в основное время, а второе очко москвичи наберут за счёт своего превосходства в индивидуальном мастерстве», — сказал Лебедев.

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