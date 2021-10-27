«Реал Мадрид» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Осасуна» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Осасуна» помимо веселого названия еще и весело играет в этом сезоне. Команда располагается на 6-м месте. Кто бы мог подумать, что памплонцы будут так высоко после 10-го тура и будут забивать почти в каждом матче.



В полном порядке Авела. Играет резво, динамично и постоянно создает неприятности соперникам. Сейчас в соперниках другой коленкор, мадридский «Реал». Если вспомнить предыдущий выездной матч «Осасуны», то она по делу грохнула «Вильярреал».



«Реал» оставил много сил и эмоций в «класико». Как мне кажется, как раз этих эмоций может и не хватить «Реалу». Я бы сыграл «Осасуну» с плюсовой форой, но мне кажется, что вот та не совсем приятная тенденция для «Осасуны», которая в четырех из последних пяти выездных матчей против «Реала» не забивала, может сказаться. «Реал» раньше аккуратно обыгрывал «Осасуну» без пропущенных мячей.

С форой можно рассматривать «Осасуну», но мне кажется, что как раз тут стоит рассмотреть «обе забьют».



«Осасуна» только в первых двух турах не забивала мячи, а во всех остальных отмечалась. Может, конечно, «Осасуна» как раз в Мадриде прервать свою серию и не забить, но именно сейчас «Осасуна» как раз в том состоянии, когда может немного рисковать. Шестое место — это очень неплохо для памплонской команды.



Я бы рассмотрел ставку «обе забьют», а дальше уже крутите как хотите. Может быть, стоит взять и непроигрыш «Реала» через обе забьют или победу «Реала». Однако просто «обе забьют» за коэффициент 1,90 более чем достаточно», — сказал Генич.

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