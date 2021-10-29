«Динамо» Москва — СКА: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.



Ставка: ТБ 5 за 1.78.



«С приходом в питерский клуб Гусева и Лехтонена команда Валерия Брагина стала ещё сильнее и мощнее. 17 заброшенных шайб за три последние игры, бесспорно, впечатляют. Учитывая, что питерцы едва не упустили победу в Риге, где вели по ходу встречи 4:1 (в итоге СКА выиграл в серии буллитов), думаю, что в Москве СКА будет намного строже играть в обороне, зная, что у столичного клуба есть несколько острых нападающих, способных создать хороший момент.



Москвичи довольно неожиданно несколько дней назад дома уступили подольскому «Витязю» (2:5), правда, в следующей игре смогли реабилитироваться с «Локомотивом» (4:1). СКА, похоже, нашёл ключи к воротам «Динамо» — прошлогодняя серия в плей-офф это показала. Обыграли армейцы динамовцев и в этом чемпионате на своём льду — 5:3. Думаю, предстоящий матч получится результативным. Так что выбираю ставку тотал больше 5 шайб», — сказал Плющев.

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