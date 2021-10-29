«Динамо» Москва — СКА: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.
Ставка: ТБ 5 за 1.78.
«С приходом в питерский клуб Гусева и Лехтонена команда Валерия Брагина стала ещё сильнее и мощнее. 17 заброшенных шайб за три последние игры, бесспорно, впечатляют. Учитывая, что питерцы едва не упустили победу в Риге, где вели по ходу встречи 4:1 (в итоге СКА выиграл в серии буллитов), думаю, что в Москве СКА будет намного строже играть в обороне, зная, что у столичного клуба есть несколько острых нападающих, способных создать хороший момент.
Москвичи довольно неожиданно несколько дней назад дома уступили подольскому «Витязю» (2:5), правда, в следующей игре смогли реабилитироваться с «Локомотивом» (4:1). СКА, похоже, нашёл ключи к воротам «Динамо» — прошлогодняя серия в плей-офф это показала. Обыграли армейцы динамовцев и в этом чемпионате на своём льду — 5:3. Думаю, предстоящий матч получится результативным. Так что выбираю ставку тотал больше 5 шайб», — сказал Плющев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».
Прогноз Виталия Славина на матч «Вашингтон» — «Аризона».
Прогноз Сергея Гимаева на матч «Динамо» — СКА.
- 29 октября 2021
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 октября 2021
-
20:52
-
19:33
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 октября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00