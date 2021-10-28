«Динамо» — СКА. Вадиму Шипачёву останется только завидовать Никите Гусеву

За шесть последних игр у Гусева восемь баллов по системе «гол+пас». У Шипачёва — шесть.

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех СКА оценён экспертами в 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — СКА 29 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (29.10.2021)

Вот и октябрь подходит к концу. В Континентальной хоккейной лиге на 29 октября запланировано две встречи. Зато какие! Отдельное внимание стоит уделить противостоянию московского «Динамо» и петербургского СКА. Которое пройдёт на льду «ВТБ Арены». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Динамо» после 22 игр идёт третьим на Западе, набрав 30 баллов. Последние пять встреч прошли средненько. Бело-голубые одержали три победы, в двух других играх ждало разочарование. Проиграли «Трактору» (3:5) и «Витязю» (2:5), пропустив суммарно 10 шайб. Зато на выезде переиграли «Ак Барс» (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» (3:0).



А на днях дома разгромили ярославский «Локомотив» (4:1). Во втором периоде за 30 секунд оформили две шайбы. Немного погодя, Вячеслав Войнов увеличил преимущество в большинстве. Ответ ярославцев последовал лишь в третьем отрезке, но Вадим Шипачев поставил точку, забросив в пустые ворота.



СКА после 23 игр лидирует в Западной конференции, набрав 35 баллов. Ближайший преследователь — финский «Йокерит» — имеет 31 очко. Как раз в недавней игре с финнами петербуржцы забрали два очка. Да и в целом последние пять встреч провели хорошо. Начали с поражения от «Барыса», зато затем — лишь победы.

Помимо успеха с «Йокеритом» (2:0), разнесли китайский «Куньлунь» (7:0). Всё это на своём льду. Да и в гостях с «Авангардом» подопечные Валерия Брагина тоже порадовали болельщиков (5:1). Недавний выезд в Ригу также получился весьма результативным, хотя удалось обыграть местное «Динамо» лишь по буллитам (5:4 Б).



В первом периоде соперники обменялись шайбами. Во втором СКА прибавил, забросил ещё три. Хозяева ответили за четыре секунды до перерыва. В третьем отрезке сравняли счёт. Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов гости показали мастерство. Победный бросок на счету Андрея Кузьменко.

Как и столичное «Динамо», петербуржцы в последних пяти играх в КХЛ имеют неплохие результаты. Форма добротная. Но в личных противостояниях перевес на стороне СКА. Аж пять побед подряд. При этом полнейший порядок с результативностью: 16 голов на данном отрезке в ворота бело-голубых.



Да и в принципе СКА сейчас всё же выглядит предпочтительнее. В прошлых четырёх матчах показал характер и мастеровитость. Поэтому вообще можно рассмотреть лобовую победу СКА за приличный коэффициент 2.59. Альтернативный вариант — классический тотал больше 4.5 шайбы. Правда, коэффициент довольно низкий.



Мы бы остановились на комбинированном варианте «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.02. Обе команды были падки на голы как в личных противостояниях, так и в последних матчах КХЛ. К примеру, в прошлых четырёх играх первенства с участием СКА в среднем забивалось пять шайб, с участием московского «Динамо» — тоже не менее пяти.

Ждём яркий хоккей, без очков гости остаться не должны. В состав великолепно вписался Никита Гусев, который не пригодился в НХЛ. Зато в шести матчах за СКА набрал восемь баллов по системе «гол+пас». Причём семь из них — результативные передачи. Польза колоссальная.

«Динамо» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 октября 2021 года

У «Динамо» есть лишний день на отдых, хотя вряд ли это поможет. СКА сейчас очень хорош. По личным встречам также имеет перевес в последних пяти играх. Никита Гусев великолепно вписался. Противостояние Гусева и Шипачёва болельщики точно запомнят. Составы боевые, ждём хорошую игру с обилием шайб. Но по всем фронтам СКА сейчас выглядит лучше.



Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.02.