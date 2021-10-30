Победа «Баффало» над «Ванкувером» в НХЛ принесла клиенту «Фонбет» 210 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Ванкувером». Он поставил 6000 рублей на то, что «клинки» победят со счётом 5:2. Букмекер оценил вероятность этого исхода коэффициентом 35.00.



После двух периодов счёт был равным — 2:2. Но в третьем периоде хоккеисты «Баффало» смогли получить преимущество. Скиннер и Томпсон забросили две шайбы в течение 25 секунд. За 3 минуты до конца «Ванкувер» снял вратаря, но отыграться не получилось. Более того, Асплунд поразил пустые ворота «Кэнакс». До конца игры счёт не изменился. 5:2 — победа «Баффало».



Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 210 000 рублей.