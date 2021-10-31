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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.69.

«В прошлом туре «Спартак» уступил последней команде Западной конференции, и это было поражение абсолютно по делу. Настроиться на сочинцев красно-белые по-настоящему так и не смогли, а без нормального настроя они безропотно уступят любой команде ВХЛ, слишком уж игра «Спартака» зависит от собственных эмоций.

Но у «Локомотива» с результатами дело обстоит ещё хуже. Ярославцы проиграли четыре из пяти последних матчей. И если поражения от СКА и московского «Динамо» можно понять и простить, то домашние проигрыши «Адмиралу» и «Нефтехимику» не лезут ни в какие ворота. Вроде бы всё Никитин потихоньку настроил в командном механизме железнодорожников, но, видимо, ещё не всё. Механизм периодически сбоит.

Одно хорошо: против «Спартака» дополнительно настраивать ярославцев не придётся. Как, собственно говоря, и наоборот: красно-белые будут выкладываться по полной, поскольку «Локомотив» является для них хорошим раздражителем. Поэтому междусобойчик мы получим весьма и весьма напряжённый, но вряд ли шибко результативный – оба соперника постараются для начала минимизировать собственные ошибки, что не ведёт к высокой результативности.

В итоге, как мне кажется, всё будет в рамках и логике статистики личных встреч, где у «Локомотива» почти двукратное преимущество по количеству побед, а уж в Ярославле эта цифра ещё больше. Хозяева победят в низовом матче с небольшим преимуществом в одну-две шайбы, но в основное время».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Локомотив» — «Спартак».

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