ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Автомобилист».



Ставка: ничья за 4.10.



«Давненько мы не видели ЦСКА во второй четвёрке Западной конференции. Надо армейцам ещё немного поднапрячься, ещё немного постараться, чтобы вылететь из зоны плей-офф. После чего Сергея Фёдорова можно будет с чистой совестью назначать главным тренером Олимпийской сборной России.



В отличие от ЦСКА, для «Автомобилиста» пятое место на Востоке достаточно насижено и обжито. Бывало и лучше, бывало и хуже, но в целом для екатеринбуржцев, ещё не совсем привыкших к полноводным финансовым потокам, вполне приличный результат. А ЦСКА в его нынешнем виде вполне «съедобный» продукт, причём даже на выезде. На выезде даже больше, поскольку дома армейцы точно не станут отсиживаться в обороне, а «автомобилистам» только это и нужно.



А ещё в предстоящем матче немалое значение будет иметь тот факт, что два предыдущих сезона соперники на пару занимались сущим мазохизмом, то есть весело, с шутками и прибаутками метелили друг друга исключительно в гостях. Тенденция складывается интересная, и есть все основания к тому, что она не будет прервана.



А поскольку этих соперников хлебом не корми, но дай им поиграть за те же деньги лишнее время (три из четырёх последних матчей завершались либо овертаймом, либо серией послематчевых буллитов), то самым верным решением будет предположить ничью в основное время. После чего второе очко возьмёт «Автомобилист», и будет это, скорее всего, в буллитной серии», — сказал Лебедев.

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