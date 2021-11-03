Григор Димитров – Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Париже

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Париже Григор Димитров – Карен Хачанов.
Ставка: победа Хачанова за 1.82.
«Болгарин Григор Димитров (30 лет, 30-я ракетка мира) с большим трудом обыграл 35-летнего француза Ришара Гаске в трех сетах – 6:1, 4:6, 6:2. Матч длился почти два часа. Гаске в последнее время не блещет, на данный момент он 74-й в мировом рейтинге. Ришар уже на закате своей карьеры. В общем, была уверена в том, что победа Димитрова над Гаске получится более легкой.
Дважды Димитров и Хачанов встречались между собой и оба раза болгарин побеждал. В 2018-м на небольшом турнире в Великобритании в трех сетах – 6:7, 6:4, 10:6, и спустя два года в Австрии, на турнире в зале – 7:6, 6:3. В этом сезоне у Димитрова 22 победы и 17 поражений. У него был отличный турнир в Индиан-Уэллсе, который проходил после US Open. Там он дошел до полуфинала, пройдя, в том числе, и первую ракетку России Даниила Медведева.
Димитрову — 30 лет, это уже взрослый парень, стоял в рейтинге гораздо выше, сейчас он с каждой неделей падает. Собственно, Хачанов тоже в этом сезоне несколько сдал свои позиции и сейчас он 31-я ракетка мира, ему 25 лет. Статистика у него получше, чем у Димитрова, – выиграл более 30 матчей, серебро на Олимпиаде. В Москве на «Кубке Кремля» дошел до полуфинала, затем сыграл в Санкт-Петербурге. У него больше практики на турнирах в зале в последнее время. В Париже Хачанов всегда хорошо себя чувствует. Думаю, Хачанов должен побеждать — он помоложе, посвежее. Ставим на победу Хачанова», — сказала Петрова.
Прогноз Надежды Петровой на матч Даниил Медведев — Илья Ивашко.
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