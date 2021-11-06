«Спартак» — «Динамо» Минск: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.54.

«Минские «зубры» продолжают биться на два фронта – и в КХЛ, и с ковидом, накрывшим белорусскую команду вполне конкретно. Но поскольку на два фронта означает, что ничего хорошего нет ни на первом, ни на втором, то мы это можем увидеть своими глазами. В виде обрушившихся результатов минчан, в виде серии из трёх поражений подряд и пяти поражений в шести последних матчах. А ещё в виде сухого поражения в Нижнем Новгороде от невеликого нынче соперника, не попадающего в зону плей-офф.



У «Спартака» ковидных проблем слава богу нет, и одно это сразу делает его фаворитом предстоящего матча даже без учёта всех остальных раскладов. А расклады эти, надо сказать, тоже не пользу Минска. У красно-белых и количество побед в личных встречах больше, и в Москве он играет с «зубрами» в соответствии с этой статистикой. В общем, можно констатировать, что до полного выздоровления игроков основного состава «Динамо», их постковидной реабилитации, если таковая понадобится, и возвращения в строй «зубры» не представляют собой серьёзного соперника… пожалуй, ни для кого в Континентальной лиге. В том числе и для «Спартака».



То есть красно-белые обязаны побеждать, да не просто побеждать, а делать это уверенно, в основное время, а может быть, даже как «Торпедо», всухую».

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