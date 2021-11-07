ЦСКА — СКА: прямая трансляция матча КХЛ, где смотреть армейское дерби онлайн

7 ноября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime.
Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.62, успех СКА тоже оценён экспертами в 2.62.
Прогноз Виталия Славина на матч «Авангард» — «Динамо».
Аналитики также не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.
Гол Михаила Григоренко оценён в 3.55, гол Сергея Плотникова — за 3.20. Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.98, успех СКА с учётом овертайма и буллитов также доступен за 1.98.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — СКА.
Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — СКА.
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