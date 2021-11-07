«Бетис» — «Севилья»: ставка Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Севильское дерби — это, пожалуй, главное блюдо в ближайшем туре чемпионата Испании. Сыграют на стадионе «Бетиса». Понятно, что «Севилья» сейчас не очень хорошо смотрится, если брать матчи Лиги чемпионов. В последней игре Севилья» забила быстрый гол и потом просто отпустила игру, перестав создавать моменты. Проиграла «Лиллю» 1:2, причём проиграла заслуженно.



«Севилья» сейчас одна из самых скучных и закрытых команд чемпионата Испании. Редкий случай, когда «Севилья» проваливает два матча подряд. Как сыграет «Севилья» — предельно понятно, а вот как сыграет «Бетис» — не совсем понятно.

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На неделе «Бетис» уже пропустил всё своё. Сначала проиграл 0:3 «Атлетико», а затем 0:4 «Байеру». На дерби «Бетис» должен собраться. Севильское дерби — это такая вещь в себе. Тут непросто предположить, как сыграют команды. Если смотреть последние матчи между этими командами, то там, как правило, низ, можно сыграть на карточки. Кстати, на этом матче работает главным арбитром Матео Лаос.



Что объединяет последние матчи на стадионе «Бетиса» — как правило, команды друг другу забивают. Даже в мёртвом матче прошлого сезона, когда почти не было моментов, команды умудрились обменяться голами и сыграли 1:1.



Сейчас ситуация в турнирной таблице такая, что «Севилья» располагается чуть выше, поэтому «Бетису» можно сыграть чуть авантюрнее и раскованнее. «Севилья» вполне может поймать свой шанс в контратаке. Поэтому мой прогноз на матч «Бетис» — «Севилья» — обе команды забьют».

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