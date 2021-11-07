Новак Джокович – Даниил Медведев: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Париже

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Париже Новак Джокович – Даниил Медведев.



Ставка: победа Медведева за 1.81.

«В финале в Париже между собой сыграют первые две ракетки мирового рейтинга – серб Новак Джокович (1-е место) и россиянин Даниил Медведев (2-е место). Мы помним последнюю победу россиянина над сербом в финале US Open. Обидное очень поражение для Джоковича, он не смог выиграть четыре Больших шлема подряд, а Даня выиграл свой первый Большой шлем.



По титулам у них в сезоне по четыре, но у Джоковича три (!) Больших шлема. По выигранным матчам в сезоне у Медведева больше. Не считая матчи этого турнира, у Дани 50 побед и 11 поражений, а у Джоковича — 44 победы и 6 поражений.



У Новака был достаточно длительный перерыв. Он не играл после US Open, а Медведев выступил на двух турнирах. Даня находится в хорошей форме. Вчера он в двух сетах уверенно обыграл Зверева, а у Джоковича по сетке было всего лишь два полных матчах, и то в них он первый сет проигрывал. Тяжелые ситуации он слишком волнительно переносит. Все силы серба направлены на финальный турнир. А сегодня, думаю, что победит Медведев и сравняет счет в личных встречах (пока 5-4 в пользу Джоковича). Ставим на победу Медведева в матче».

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Какой канал покажет матч Джокович — Медведев?