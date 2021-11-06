Новак Джокович — Даниил Медведев. Ещё один праздник для российского тенниса

7 ноября Новак Джокович и Даниил Медведев сыграют в финале турнира АТР в Париже. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить фаворита. На успех Медведева коэффициент составляет 2.02. На победу Джоковича можно поставить за 1.97.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович — Даниил Медведев 7 ноября 2021 года

Аналитики считают, что финал турнира в Париже Новак Джокович — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.14, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 4.65. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.45.

Анализ матча турнира в Париже Новак Джокович — Даниил Медведев (07.11.2021)

Теннисный сезон вышел на финишную прямую. 7 ноября пройдёт долгожданный финал Мастерса в Париже. Кто бы мог подумать, что в финале на корте мы снова увидим Даниила Медведева и Новака Джоковича. То есть вторую и первую ракетку мира соответственно. Никаких сенсаций, ремейк US Open-2021. Начало встречи — не ранее 17:00 мск.

Как мы помним, в предыдущий раз теннисисты пересекались в Америке на Открытом чемпионате США. Именно там Медведев окончательно превратился в суперзвезду, лишив серб календарного шлема и заработав свою первую победу на ТБШ. А ведь трибуны делали всё возможное, чтобы придать Ноле дополнительный импульс!



Разумеется, после такого события Новак решил взять перерыв. Настолько длительный, что турнир в Париже стал первым соревнованием для спортсмена после US Open. А это ни много ни мало почти 50 дней. Разумеется, после такого простоя появлялись вопросы к физическому состоянию и тонусу.



Даниил тоже был не слишком активен. За это время успел поучаствовать на Кубке Лейвера, где повесил «баранку» Денису Шаповалову в одном из сетов, а также попытать силы в Индиан-Уэллсе. Но не особо успешно. Проиграл Григору Димитрову в трёх партиях (6:4, 4:6, 3:6) и вылетел в третьем круге. После этого Медведев тоже решил взять паузу.

Даже пропустил турниры в Санкт-Петербурге и Вене, а также Кубок Кремля. Во время передышки хорошо подготовился, перезарядил батарейки перед финальным отрезком сезона. Любопытно, что россиянин также успел потренироваться со своим предстоящим соперником — Новаком Джоковичем. В общем, последние недели выдались насыщенными даже без большого числа турниров.



Ноле, к слову, тоже здорово вернулся. Первым соперником стал Мартон Фучович. Конечно, разгромного счёта не случилось, без третьего сета не обошлось — 6:2, 4:6, 6:3. Следующим в списке стал Гаэль Монфис, который снялся с соревнований. Серб не получил дополнительной практики, а ведь дальше его ждал опасный Тейлор Фритц. И ничего — спокойно победил.



В полуфинале Мастерса в Париже первая ракетка мира одержал волевую победу над поляком Хубертом Хуркачом и прошёл в финал. Отдал первую партию, уступив по геймам 3:6, но вовремя собрался и выиграл второй сет всухую. То есть характер никуда не делся, хотя подача временами пропадает, да и в целом стабильности по понятным причинам не хватает. Даниил же до финала добирался без помощи снятий оппонентов.

Сначала размялся с Ильёй Ивашко. Заставил понервничать в стартовой партии, но не более того. После пришлось попотеть с Себастьяном Кордой. Встреча четвертьфинала с Юго Гастоном не вызвала особенных проблем, а в полуфинале выпало играть против Александра Зверева. Прогнозы для россиянина были не самые приятные. Сравнительно медленный хард, долгий простой, мощный соперник.

Однако всё закончилось на удивление быстро. Зверев не доставил хлопот первой ракетке России, уступив в одну калитку — 2:6, 2:6. Поединок не занял много времени у Медведева. Соответственно, сил должно быть даже побольше, чем у серба. При этом в прошлом финале в Париже россиянин обыграл как раз Зверева. Теперь титул придётся защищать от посягательств Новака.



Все вопросы по рейтингу теннисисты решили. Новак вне зависимости от результата останется первым, Медведев не дал догнать себя Звереву и Циципачу. И всё же с мотивацией у соперников проблем возникнуть не должно. Ведь на кону финал Мастерса! Есть и две интересные закономерности.



Во-первых, в последних пяти очных противостояниях россиянин и серб выигрывают строгг по порядку. Сейчас, судя по всему, пришла очередь побеждать Джоковичу. При этом последние три игры заканчивались всухую, укладываясь в минимальное количество партий. Если рассчитывать так, то за «П1 + тотал меньше 2.5 сетов» можно сорвать неплохой выигрыш. Коэффициент 3.04.

Но это скорее шутки. Мы бы обратили внимание на то, что соперники прекрасно знают и уважают друг друга. Новак наверняка захочет взять реванш за US Open, однако у Даниила свои мотивы не проиграть. К слову, Медведев недавно отметил, что их противостояния получаются близкими. Вот и теперь мы будем ждать упорный матч. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 22.5 гейма за 1.92. Третий сет тут вполне вероятен. Новак в Париже повадился доводить дело до решающей партии.

Прогноз и ставки на матч АТР Париж Новак Джокович — Даниил Медведев 7 ноября 2021 года

С нетерпением ждём интригующий финал Мастерса в Париже. Две первые ракетки мира под конец сезона успели подружится, а теперь сыграют за тысячу очков. Оба в последнее время редко выходили на корт, но все вопросы к тонусу отпали. Даниил убрал в полуфинале Зверева, серб показывает характер и забирает решающие сеты. Ждём затяжной встречи и пробития планки тотала по геймам. Говоря проще — настоящего праздника тенниса, который не завершится быстро.



Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.92.