«Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз».



Ставка: ТБ 6 за 2.20.



«Это матч, в котором трудно предсказать победителя. Да, «Каролина» очень крута. Проиграла только однажды в первых 10 матчах сезона. Идёт победной поступью и с составом там всё в порядке.



Да, есть травмированные. Куда же без них? Отсутствуют форвард Нино Нидеррайтер, защитники Бретт Песке и Джейк Гардинер, повреждение у ветерана-вратаря Антти Раанты.



Но это некритично, и «Каролина» не замечает потери бойцов. Команда должна быть бодрой, отдыхая два дня.



С другой стороны – «Тампа», дважды за последние два года бравшая Кубок Стэнли. Пять побед в последних пяти матчах. Играют дома, понимая, что «Каролина» — отличный тест и сильный соперник. Хоккеисты «Лайтнинг» тоже отдыхали два дня.



Правда, у «Тампы» побольше потерь. Сломан Никита Кучеров, дисквалифицирован Михаил Сергачёв – это всё больно. Но и гадать, кто из этих двух сильных клубов победит – дело очень тяжёлое.



Я бы в этом матче взял кэф 2.20 на то, что тотал в этом матче составит больше 6 шайб. Буду верить в торжество атаки и что обе команды покажут яркий хоккей в нападении. Да, у «Тампы» есть фактор Андрея Василевского. Но всё-таки хочется верить, что мы увидим много голов», — сказал Лысенков.

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