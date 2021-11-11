Германия — Лихтенштейн: прогноз Алексея Андронова на игру отборочного турнира ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: ТБ 2.5 жёлтой карточки за 2.34.
«Матч, на который очень тяжело выбирать ставку — я бы даже сказал, что неприятно. Германия уже вышла на чемпионат мира, никакой особенной мотивации у неё нет. Я думаю, что какие-то определённые эксперименты последуют, потому что для Ханса Флика каждая игра — дополнительная возможность что-то попробовать, проверить каких-то игроков.
Естественно, класс немцев выше. Но интересно, что в первой игре между командами не было показано ни одной жёлтой карточки. В то же время в последних матчах Лихтенштейн их зарабатывал довольно уверенно. Германия будет играть раскрепощённо, на неё не давит никакая турнирная ответственность. Поэтому ставка на карточки больше 2.5 — это очень хороший вариант. Коэффициент — 2.34, это просто невероятно. Это великолепная возможность сделать такую ставку», — сказал Андронов.
Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.
Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Кипр.
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