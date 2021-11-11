Мальта — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на встречу отборочного турнира ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Мальта — Хорватия.



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.24.



«Мне кажется, что Мальте нет никакого смысла в последней домашней игре пытаться играть на результат. Думаю, что хозяева обязательно попытаются гол забить.



Естественно, хорваты в этой игре победят. Если нет, то они потеряют шансы на первое место, что недопустимо. Вопрос в том, с каким счётом они победят.

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Если бы речь шла о начале отборочного цикла, то я мог бы допустить, что Мальта встанет сзади, будет охранять ворота. Но здесь команды раскроются. Хорватии нужно будет как можно раньше снять вопросы о результате встречи. Чтобы во втором тайме спокойно доигрывать и беречь силы для сборной России.



Думаю, что с первых минут хорваты будут атаковать. Моя ставка – тотал первого тайма больше 1.5. В первом тайме хорваты сделают счёт, а дальше будут его охранять. При этом не исключаю, что и Мальта что-то забьёт», — сказал Мор.

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