«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Сибири» за 1.89.



«Сибирь» и «Нефтехимик», синхронно провалившие старт сезона, столь же синхронно перековались, перевоспитались. И хоть в милиционеры пока не подались, но в зону плей-офф Восточной конференции уже вошли. Пока, конечно, не особенно прочно, не открывая дверь ногой, но сезонная задача выполняется, что уже слава богу.



И теперь вашему вниманию представляется личная встреча недавних лузеров, ныне исправившихся и заигравших весьма прилично. Конечно, надо сделать поправку на евротуровую паузу, после которой некоторые наши клубы вдруг начинают играть так, что хоть святых выноси, и колбасятся так до следующей паузы. Причём вирус этот чаще всего поражает достаточно средние команды, к коим относятся оба сегодняшних соперника.



Что же касается их нынешнего противостояния, то достаточно полно по этому поводу говорит статистика личных встреч. Там, несмотря на полуторное преимущество «маленьких татар» по количеству побед в междусобойчиках, невооружённым глазом виден домашний перекос в данной серии. То есть в 10 последних матчах восемь раз побеждали хозяева.



После этого можно достаточно смело ставить на домашнюю победу «Сибири», причём в основное время. Но при этом преимущество победителей вряд ли будет больше двух шайб, да и сам матч вряд ли окажется обильным на голы», — сказал Лебедев.

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