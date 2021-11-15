«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.70.

«Магнитка» лидировала, лидировала, да надорвалась. Евротуровая пауза пришлась очень кстати, перед ней магнитогорцы потерпели два поражения подряд. То есть проиграли столько же, сколько и во всём предыдущем чемпионате. А заодно, хотите вы этого или нет, имеют действующую серию из поражений, которая хоть и составляет всего два матча — но уже серия, однако.

Что там в итоге засбоило в Ярославле и особенно в Череповце – разбираться, конечно же, Илье Петровичу, которого лично я считаю лучшим тренером лиги в данном сезоне. Утешает то, что времени для того, чтобы разобраться во всех вопросах, сделать нужные выводы и провести в жизнь необходимые решения, у него было предостаточно. И если после паузы «Магнитка» выйдет на тот уровень, который демонстрировала в течение всего начального участка чемпионата, то «Трактору» она будет не по зубам. Точно так же, как оказалась не по зубам в первом междусобойчике данных соперников в текущем сезоне, в котором «Трактор» как раз был в полнейшем порядке.

Иными словами, продолжаю верить в творческое величие лучшего тренера лиги, по моей же версии, и поэтому прогнозирую выездную победу «Магнитки». Победу весьма нелёгкую, но всё же в основное время, пусть и, скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

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Прогноз Анатолия Емелина на матч «Динамо Москва» — «Йокерит».